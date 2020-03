Brandweer zamelt hulpmiddelen in voor bestrijding coronavirus: "Alle beetjes helpen"

WARMENHUIZEN - Mondkapjes, handschoenen, veiligheidsbrillen; wie het kan missen brengt het langs bij de brandweerkazerne in Warmenhuizen. De vrijwillige brandweer houdt een inzamelactie van hulpmiddelen voor de zorg in de strijd tegen het coronavirus.

De eerste gulle gevers staan al klaar voordat de deuren van de brandweerkazerne open gaan. Een lading mondkapjes en veiligheidsbrillen. Sylvia de Jong van Orthocenter Daalmeer komt aanzetten met handschoenen en alcoholdoekjes: "We hebben niet over, maar we staan het af. Het werk ligt nu toch stil."

Tekorten

De vrijwillige brandweer Warmenhuizen geeft gehoor aan de oproep van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om spullen in te zamelen voor de zorg. Brandweerman Ewout Bos is blij met de opkomst: "De zorg heeft al heel snel een tekort. Dat wordt alleen maar groter, dus we gaan kijken wat we nog binnen kunnen halen. Alle beetjes helpen."

Christl Rodink van de Dierenopvang Schagen heeft een flinke lading overalls en plastic schoenenhoesjes. "We hebben zoveel op voorraad en we gebruiken er te weinig van. Ik woon zelf in Warmenhuizen, dus ik breng het even langs en hoop dat ik een bijdrage kan leveren in deze moeilijke tijd."

De kazerne is dinsdagavond ook nog open tot 20:00 uur om spullen aan te leveren.