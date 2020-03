OSG de Hogeberg op Texel gaat schoolexamens op afstand houden: "Wij zijn er klaar voor"

Vandaag maakte minister Arie Slob bekend dat de centrale eindexamens niet door gaan. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Ze krijgen tot begin juni de tijd om leerlingen hun schoolexamens te laten maken. Het besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen.

Digitaal examen

Op OSG de Hogeberg zijn ze er helemaal klaar voor om de leerlingen op afstand, met behulp van laptop of computer, te examineren. Leerlingen en leraren hebben de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met werken met laptop en werken op afstand.

Om de schoolexamens ook op afstand te houden lijkt geen punt te zijn. Rector Corrie Eriks: "Vanaf 13 april starten wij met de schoolexamens. Examenleerlingen van VMBO, Havo en VWO krijgen dan het examen digitaal toegestuurd en moeten de toets binnen een paar uur maken."

De school heeft ook om oplossing om ervoor te zorgen dat leerlingen niet kunnen frauderen tijdens hun examen. "Om te checken of ze het wel echt zelf gemaakt hebben volgt er nog online contact achteraf. De leraren leggen via skype of Facetime contact met de leerlingen en stellen een paar vragen over de examenstof om te kijken of de leerlingen de materie echt beheersen," zegt Corrie Eriks

Toch naar school

Op andere scholen wordt nog overwogen om examenleerlingen wel naar de school te laten komen om de schoolexamens af te nemen. Leerlingen moeten dan een voor een binnen gelaten worden, op veilige afstand van elkaar neergezet worden of over de hele school verspreid worden. Toch blijft het risico van besmetting door groepjesvorming voor of na de examens.

Daar hebben ze op Texel geen last van. "Er zijn wel uitzonderingen. Voor sommige vakken , zoals natuur- en scheikunde, moeten leerlingen natuurlijk proefjes doen. Voor deze examens moeten leerlingen dan wel naar de school komen. Maar deze leerlingen kunnen we dan over een aantal dagen spreiden."