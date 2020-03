Rector Bert Kozijn: "Niet doorgaan examens geeft ons tijd om na te denken"

Voor het Herman Wesselink College in Amstelveen is het afgelasten van het centraal eindexamen, hoe gek het ook klinkt, goed nieuws. "We hadden echt nog een volle toetsweek voor de boeg," vertelt rector Bert Kozijn: "Het geeft ons nu de tijd en ruimte om er goed over na te denken, wanneer we het willen doen en onder welke condities."

Bert Kozijn vertelt dat de schoolexamens nu zijn uitgesteld tot 'een nader te bepalen datum'. De school heeft in ieder geval tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

Spanning weggevallen

De spanning voor de medewerkers van het Herman Wesselink College is nu weggevallen, want wat moet je met 350 leerlingen die anders deze week toetsen zouden hebben moeten maken en niet te dicht bij elkaar mogen zitten?

"We zaten heel erg na te denken wat te doen als je tegelijkertijd heel veel leerlingen in huis hebt. Hoe scheid je bijvoorbeeld de in - en uitgangen, hoe regel je dat met surveillance," vraagt Kozijn zich hardop af.

De ouders van leerlingen van het Herman Wesselink College zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het uitstellen van de schoolexamens. Het onderwijs aan de eindexamenklassen gaat wel gewoon door.

Scholieren

Jeroen (18) zit in 6 VWO op het Alkwin Kollege in Uithoorn. Voor hem komt het besluit best wel laat. "Ik heb morgen twee mondelinge overhoringen waar ik eigenlijk nog aan moet beginnen en een literatuuropdracht, en dat die cijfers dan nu bepalen of ik slaag maakt het niet makkelijker."

Mila Millenaar (18) uit Aalsmeer start morgen met haar schoolexamens. Sinds vandaag zijn die dus allesbepalend, aangezien de centrale examens wegvallen. Dat legt een hoop druk op haar schouders. "Veel vrienden van mij waren super blij toen het bekend werd dat centraal examens niet doorgaan, maar voor mij was het alles behalve euforie. Zelf sta ik, met de gemiddelde cijfers die ik nu heb, op het randje van slagen. Afschaffing van centraal examens betekent voor mij dus eigenlijk minder kans om te kunnen slagen."

Voor Mila is het er op of eronder. De toetsen die zij deze weken gaat maken zijn allesbepalend. "Het enige wat ik kan doen is afwachten en mijn best doen de schoolexamens zo goed mogelijk af te ronden."

Thijs volgt nog maar een paar vakken om zijn diploma te halen op het Nova College in Amstelveen. NH Nieuws sprak vanmiddag met hem: