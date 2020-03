Broekers houden een krokodil afstand en bundelen krachten

BROEK IN WATERLAND - Hoe houden we corona zo lang mogelijk uit het dorp? Dat was de vraag die bewoners in Broek in Waterland zichzelf stelden. De antwoorden werden gebundeld en bewoners maakten informatieve filmpjes met een opvallende hoofdrolspeler: een opblaaskrokodil.

NH Nieuws

Vanuit de kofferbak van haar auto verspreid Maartje Weekhout grotte pakketten met flyers door 21 buurten in het dorp. Met de flyers worden alle inwoners van Broek in Waterland gewezen op een nieuwe buurt-app waar hulp kan worden aangeboden en gevraagd. "Niet iedereen zit op Facebook, en zo kan je uiteindelijk iedereen bereiken." Broekers die helpen flyeren zeggen zelf wel buren te kennen of hulp aangeboden te hebben gekregen, maar vinden het handig dat nu echt iedereen benaderd wordt en alle losse initiatieven in het dorp gebundeld worden. Opblaaskrokodil Naast de hond uitlaten en boodschappen doen wordt er ook een 'Broeker corona update' gemaakt door een aantal creatievelingen in het dorp. Zoals Frank Evenblij, die zich volledig inzet om zijn dorpsgenoten bewoners zo goed mogelijk te informeren over corona en de afstand die je moet houden. Gewapend met een opblaaskrokodil interviewt hij een bewoner van het dorp die in de zorg werkt. "Er is al een iemand besmet in Broek in Waterland en die ligt in de Intensive Care. We proberen eigenlijk alle Broekers duidelijk te maken hoe ze het zoveel mogelijk kunnen voorkomen." Ook in de buurdorpen Uitdam en Zuiderwoude worden appgroepen opgezet.