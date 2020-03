Haarlemse minderbedeelden zoeken hun weg door de coronacrisis: "Het is bar en boos"

HAARLEM - Bij Stem in de Stad kunnen Haarlemse daklozen en minderbedeelden deze dagen hun eten aan de deur afhalen. Vóór de coronacrisis werd daar door een kok gekookt en kon de maaltijd binnen opgegeten worden. Dat is voorlopig niet meer aan de orde. Stoelen en tafels zijn weg, vrijwilligers lopen met mondkapjes en hanschoenen rond.

Zuurkool staat er maandag op het menu. In de lege ruimte, waar normaal veel stemmen klinken, staan nu maaltijden in tasjes klaar om door de cliënten opgehaald te worden. Petra de Vries van Stem in de Stad is druk bezig met het coördineren van de vrijwilligers, alles op anderhalve meter afstand. Rond de klok van vijf uur komen Haarlemmers EJ en Eric hun maaltijden bij de deur ophalen. Naar het toilet gaan mogen ze niet, het contact met de vrijwilligers blijft op afstand. Ze willen aan NH Nieuws wel even vertellen hoe lastig het op dit moment voor hun is. (tekst loopt door na video)

NH Nieuws

Drukker Deze avond zijn er voldoende maaltijden. De Vries verwacht dat het de komende weken wel drukker zal worden. Haarlemmers met schulden, die nu nog worden geadviseerd om thuis te eten, zullen straks misschien echt geen andere uitweg meer zien en bij Stem in de Stad aankloppen. "Maar het moet natuurlijk wel veilig blijven voor ons én de gasten. We overleggen veel met de gemeente óf en hoe we dit moeten volhouden." EJ en Eric hopen dat de voordeur hier voorlopig open zal blijven. "We hoeven niks voor het eten te betalen, maar op een gegeven moment is de pijp hier ook misschien leeg. Dus we hopen dat er veel sponsoren komen helpen."

De Luisterlijn Terwijl het eten beneden wordt uitgedeeld, wordt boven in het pand aan de Nieuwe Groenmarkt vooral getelefoneerd. Lieuwe Koopmans werkt deze avond voor De Luisterlijn, die in het leven is geroepen om Haarlemmers met vragen en zorgen te woord te staan. Hij leg uit wat De Luisterlijn inhoudt. (tekst gaat verder na video)

NH Nieuws

Extra opvang in De Beijneshal Burgemeester Wienen heeft extra maatregelen genomen voor de opvang van dak- en thuislozen in Haarlem. "Onze doelstelling is om alle daklozen zoveel mogelijk naar binnen te halen en binnen te houden, in lijn met de maatregelen van het RIVM. Ook voor daklozen geldt dat onderlinge contacten zoveel mogelijk vermeden moeten worden." Om de minderbedeelden zo goed mogelijk te spreiden en in alle opvangcentra rust en ruimte te creeëren, is De Beijneshal bij het station geopend als extra opvanglocatie. Daar is voorlopig plek voor maximaal vijfentwintig personen. Er kan overnacht worden en er wordt ontbijt, lunch en avondeten geserveerd. De organisatie is in handen van HVO Querido.