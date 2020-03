De Peiling: Merk jij de gevolgen van de coronacrisis al in je portemonnee?

Staat jouw baan op de tocht of ben je als zzp-er opeens opdrachtgevers kwijt? Blijven er bij jouw bedrijf allerlei kosten doorlopen, terwijl de inkomsten wegvallen? Merk jij de gevolgen van de coronacrisis al in je portemonnee?

Betaalbare woonruimte gezocht Ook op social media zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis al te zien. Deze freelance redacteur is naarstig op zoek naar een goedkoper huurhuis in Amsterdam omdat ze haar baan kwijt raakte.

Prikkel voor ontslag Vakbond FNV krijgt tientallen telefoontjes per dag van mensen die hun baan al zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis. Vooral mensen met een tijdelijk contract of werknemers in proeftijd worden in een snel tempo naar huis gestuurd. En nu het kabinet gisteren aankondigde dat bijeenkomsten tot 1 juni verboden blijven, zal dat alleen maar erger worden.

Contactberoepen De nieuwe maatregelen die het kabinet gisteren aankondigde maken het financieel ook lastig voor mensen met werk waarbij de klant wordt aangeraakt zoals bij de kapper in de nagelstudio of de tattooshop. Dergelijke contactberoepen mogen tot 1 juni niet worden uitgeoefend.

Wat merk jij?

Wat merk jij in je portemonnee van de coronacrisis? Blijven klanten en opdrachtgevers weg of heb je juist een beroep waar nu veel vraag naar is? Of ben je bang dat jouw baan op de tocht staat? We horen graag van je.