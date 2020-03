Verpleegkundige longafdeling Alkmaar deelt verhaal: "We waren zo gefrustreerd"

ALKMAAR - Continu patiënten testen, wachten en dan eventueel weer verplaatsen. De werkzaamheden zijn fysiek en mentaal slopend voor personeel in de ziekenhuizen. Toen Demi Joy Helgering op weg naar haar werk zag hoe laks mensen op straat omgingen met de situatie, postte ze dan ook een confronterend bericht op Facebook.

Demi Joy Helgering

"Een avond… waar je met een verse ploeg de dienst begint", zo begint het bijna poëtische Facebookbericht van Demi Joy Helgering, werkzaam als verpleegkundige op de afdeling longziekten in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Bijna zes duizend likes verder, staat ze versteld van wat het bericht heeft veroorzaakt. "Emotioneel om alle lovende reacties te lezen." Na keihard werken op de donderdag reed Demi Joy vrijdag weer richting het ziekenhuis in Alkmaar, terwijl ze veel mensen buiten hun gang zag gaan. "We waren allemaal zo gefrustreerd." Vrijdag bleek opnieuw een loodzware dag. "We konden even rusten tussen het verplaatsen van patiënten door en toen maakte iemand deze foto. Het bericht dat ik bij de foto typte kwam er in één keer uit." Lees hieronder het Facebookbericht, daaronder loopt de tekst door

Op de afdeling waar Demi Joy werkt liggen alleen patiënten die 'hoog verdacht' of positief zijn getest op het coronavirus. "Waar wij nu het meest tegenaan lopen is dat de mensen op hun kamer nul mensen mogen ontvangen. De wat oudere mensen hebben natuurlijk ook geen telefoon, dus die kunnen gewoon helemaal geen contact hebben met hun naaste." "Gelukkig kunnen wij troost bieden dankzij onze bescherming, door bijvoorbeeld hun hand vast te houden." De beschermende middelen worden inmiddels continu door het personeel gedragen. "Dan krijg je wel Italiaanse toestanden met verplegers die met blauwe plekken op het gezicht rondlopen." Daarmee kunnen alleen wel middelen worden bespaard. Tegelijkertijd wordt er druk gezocht naar een manier om makkelijker met de patiënten te communiceren. "Als iemand nu vanaf de kamer belt, weten wij niet hoe hoog de nood is. We hebben nu wat walkie talkies en babyfoons gekregen van vrienden en familie, wat dat proces veel makkelijker kan maken." Ondertussen kijkt de ICT-afdeling van het ziekenhuis hoe deze het best kunnen worden toegepast.

Quote "Om half twee hebben we altijd een vergadering en dan hoor je ingrijpende verhalen" Demi Helgering - verpleegkundige longafdeling alkmaar

Dat sociale isolement waarin patiënten zich bevinden, vindt Demi Joy het meest verschrikkelijk. "Om half twee hebben we altijd een vergadering en dan hoor je ingrijpende verhalen. Families die continu in paniek bellen, om te vragen naar de situatie van hun geliefden of patiënten die erdoorheen zitten." Vol moed blijft ze richting haar werk gaan. Zelfs nu ze een paar dagen vrij is na een week hard werken, wil ze eventueel wel een vrije dag opgeven. "Er is een mogelijkheid dat we de afdeling anders gaan inrichten en ik wil graag helpen bij die verbouwing." Ook de positieve reacties onder het Facebookbericht hebben gezorgd voor de nodige positiviteit op de afdeling. "We hebben er echt energie van gekregen."