Waarom het voormalige MC Slotervaart nog geen noodhospitaal is

AMSTERDAM - Alles op alles zal moeten worden gezet om de druk op de ziekenhuizen de komende tijd te verlichten. En in Nieuw-West staat een gebouw van 60.000 vierkante meter waar tot oktober 2018 jaarlijks zo’n 55.000 patiënten terecht konden: het voormalige MC Slotervaart.

AT5 / Luuk Koenen

Grote vraag daarom bij veel mensen: moet die kolos aan de Louwesweg niet heel snel weer als ziekenhuis worden ingericht? Dat is nog niet zo eenvoudig, zegt de huidige eigenaar Zadelhoff. Het vastgoedbedrijf wist na lange onderhandelingen met de gemeente het gebouw in handen te krijgen en is al minstens even lang bezig om het in gereedheid te brengen voor de toekomstige plannen.



"En dat is precies het punt", zegt Geertjen Pot, de projectdirecteur Slotervaart van Zadelhoff, "het ziekenhuis is na het faillissement ontmanteld. Er staan geen bedden, alle apparatuur is verkocht en er is geen personeel. Wat er wel is, is een basisinfrastructuur waar je op zou kunnen aansluiten. Maar daar zul je een hoop voor moeten doen."

Zadelhoff heeft in kaart gebracht wat er precies nodig zou zijn, waarbij de knelpunten dus vooral zitten bij het personeel en de apparatuur. "Je moet het zo zien: we hebben de rails zonder dat er treinen rijden. Die zal je ergens anders vandaan moeten halen", aldus Pot. Hoeveel geld daarmee is gemoeid wil Zadelhoff niet zeggen, de inventarisatie is bij het regionale crisisteam neergelegd. Pot: "Mocht er gebruik van worden gemaakt, staan we klaar om te helpen."

Wel of geen coronapatiënten Een andere afweging die daarbij een rol speelt, mocht het Slotervaart als noodopvang worden ingezet: voor welke patiënten dan? In het gebouw zit namelijk ook nog altijd de apotheek van het naastgelegen Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, waar dus ook zorgpersoneel komt dat mogelijk weer in contact staat met kwetsbare kankerpatiënten.



Het huisvesten en behandelen van coronapatiënten zou medisch gezien dus onverstandig kunnen zijn, al zegt een woordvoerder van het Antoni van Leeuwenhoek dat dit risico getackeld kan worden. Het Slotervaart zou ook nog kunnen worden ingezet om reguliere zorg van andere ziekenhuizen over te nemen als die bedden te kort komen door de coronacrisis.

Een woordvoerder van waarnemend wethouder voor Zorg, Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zegt in een reactie dat er voortdurend gekeken wordt welke locaties beschikbaar en geschikt zijn in de stad, maar dat opvang van coranapatiënten in het Slotervaart 'nu niet aan de orde is' Het zou namelijk tijd kosten om het ziekenhuis weer geschikt te maken voor medische zorg. Niet duidelijk is of de gemeente dan nu voorbereidingen treft voor een scenario straks waarin er nog minder tijd is.



Ook hebben de gemeente en HVO/Querido vorige week gekeken of het Slotervaart niet ingezet kan worden als opvang voor de dak- en thuislozen en ongedocumenteerden, groepen voor wie op dit moment ook een oplossing moet worden gezocht. Maar hier viel de keuze op een noodopvang in de Sporthallen Zuid, omdat deze sneller beschikbaar was.