Volendamse tentenmaker levert beschermzeilen aan winkeliers

Cas Sombroek van een boekhandel in Volendam is wat wazig te zien achter z'n balie. Dit komt door een zeil dat om zijn balie hangt. Het ziet er niet heel gezellig uit, maar beschermt hem wel tegen besmetting. "Als je me een week geleden had gezegd dat ik achter zeil zou staan, dan geloofde ik je niet."

Bekijk hieronder de reportage over dit speciale zeil uit Volendam.