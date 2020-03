Maatregel die evenementen verbiedt uitgebreid en verlengd tot 1 juni

Het strenge beleid rondom evenementen en bijeenkomsten is aangescherpt, en geldt tot 1 juni in plaats van 1 april. Eerder gold er een bovengrens van 100 mensen, deze is afgeschaft.

Om de maatregelen kracht bij te zetten is het via een noodverordening mogelijk voor burgemeesters om hierop te handhaven. Dat betekent dat zij boetes mogen uitdelen en plekken waar veel mensen samenkomen, die niet genoeg maatregelen nemen om de spreiding van mensen te waarborgen, mogen sluiten. Deze boetes kunnen oplopen tot 400 euro per persoon.

Winkels blijven voorlopig open, maar moeten zich aan strenge aanvullende maatregelen houden. Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om winkels die zich daar niet aan houden te sluiten. De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 4000 euro.

De maatregel betekent tevens dat sportevenementen tot 1 juni verder zijn opgeschort. Zo is al bekend dat de Eredivisie tot minstens 1 juni stil ligt.

Drie mensen

Daarnaast krijgen burgemeesters de bevoegdheid om groepsvorming tegen te gaan. Mensen die in groepen van meer dan drie mensen binnen anderhalve meter zijn, kunnen boetes krijgen.

Een uitzondering daarop is jonge kinderen: zij mogen nog wel buitenspelen. Volgens Grapperhaus is dit conform de richtlijnen van het RIVM geen probleem.

Gezondheidszorg

Minister de Jonge, de coördinator van de coronacrisis, kondigt daarnaast aanvullende maatregelen aan omtrent de thuisquarantaine. Als een lid van een gezin koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven. Eerder moest alleen degene met koorts thuisblijven.