Geen 4 mei-herdenking Homomonument, "maar hoop dat bloemetje neerleggen kan"

Hoewel de herdenking pas over anderhalve maand plaatsvindt, is het volgens het Comité 4 mei Homomonument nodig om nu een beslissing te nemen. Vooral vanwege de voorbereidingen die al getroffen werden.

"Mensen die geprogrammeerd stonden, waren al bezig met repeteren en schrijven van hun voordracht", zegt ceremoniemeester Menne Vellinga. Ook moest er bloemstukken en kransen besteld worden.

Alternatieven

Er is gezocht naar alternatieven, maar dat was niet haalbaar. Zo bleek een herdenking op kleinere schaal in de Westerkerk niet mogelijk gezien de verwachte grote belangstelling en de opgelegde veiligheidsnormen.

Ook de plechtigheid verplaatsen naar bijvoorbeeld 14 augustus – de avond voor de dag van de Japanse capitulatie – kon niet. Die datum zou samenvallen met SAIL 2020 en het Prinsengrachtconcert in de directe omgeving.

Emoties

Het comité heeft de beslissing niet lichthartig genomen. "We realiseren ons dat dit besluit emoties oproept bij velen", zegt Vellinga. Hij hoopt dat het wel mogelijk is om op 4 of 5 mei een bloemetje bij het monument neer te leggen. "Om erbij stil te staan, op gepaste afstand."