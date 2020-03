Thuiswerktips van organizer Madeleine: "Niet meer dan twee keer per dag je mail checken"

Kort gezegd zorgt een professional organizer voor structuur op allerlei gebieden, zowel op het werk als thuis. In het geval van Madeleine gaat dat van het verdiepen in softwaretoepassingen van bedrijven tot aan het opruimen van een zolderkamer.

1: Structuur in de dag

Wat thuiswerken betreft is structuur in de dag hebben is het sleutelwoord. "Zorg ervoor dat je op een vaste tijd begint, dat is heel belangrijk", vertelt Madeleine. "Neem vervolgens na anderhalf uur pauze en ga 's middags op tijd je broodje eten."

2: De werkplek

Dan het daadwerkelijke werk: dat ziet Madeleine het liefst gebeuren op een eigen plekje waar niemand je kan storen. Maar nu veel mensen onverwacht thuiswerken, wordt de keukentafel in veel gevallen de nieuwe werkplek. Waar je werkplek ook is: belangrijk is dat er om je heen weinig spullen zijn die je kunnen afleiden.

3: Geen afleiding

"Geen afleiding op je bureau, dat is voor heel veel mensen best lastig want vaak liggen er stapeltjes papier waar je iets in moet zoeken", aldus Madeleine. "En iedere keer dat je wordt afgeleid, ook door een appje of mailtje, duurt het zo'n zeven seconden om weer in je werk te komen."

4: Kinderen versus werkzaamheden

Voor veel ouders is het de kunst om de aandacht te verdelen tussen kinderen en werk. Als je met je partner thuis bent is het goed om de aandacht voor de kinderen af te wisselen, zo vertelt Madeleine. "Dat je een afspraak maakt van 'nu houd jij de kinderen even bezig, dan kan ik even serieus aan het werk'. En dat je dat met elkaar afwisselt."

Met kleine kinderen is het natuurlijk iets lastiger dan met grote kinderen, beaamt Madeleine. "Laat ze af en toe even buiten als dat kan. Even rennen en springen of zet even keihard de muziek aan. Even los en dan weer geconcentreerd aan het werk."

5: Communicatie met collega's

Dan heb je nog je collega's. Hoewel je niet meer samen op kantoor zit, kun je nog wel samen koffiepauze houden. "Het is handig om daar ook een vaste tijd voor af te spreken en dan met elkaar te appen. Maar er zijn ook programma's zoals Slack. Dat is een app waarop je bij elkaar kunt komen voor het sociale gedeelte en voor je werk."

6: Morgen weer een dag

Ten slotte telt regel 1 ook aan het einde van de dag. "Stop op een vaste tijd, ook heel belangrijk. Normaal gesproken doe je de deur achter je dicht en zit de werkdag erop, maar thuis kun je zo doorgaan tot half zeven. Morgen is er weer een dag, met frisse moed weer aan de gang."