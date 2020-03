Sportschool deelt zestig spinningfietsen uit: "Sport is een stukje ontlading"

LIMMEN - Het coronavirus dwingt mensen zoveel mogelijk thuis te blijven. Om ervoor te zorgen dat men toch in beweging blijft, heeft sportschool Full of Life in Limmen en Castricum vandaag bij zestig trouwe klanten een spinningfiets bezorgd.

"Na de voorlopige sluiting van de sportschool, zijn wij aan de gang gegaan met online content'', vertelt Mick Kerssens. Hij is de manager van sportschool Full of Live in Castricum en Limmen. "Bij onze sportscholen worden diverse lessen aangeboden. Om ook de spinners een goed alternatief te kunnen bieden, hebben we besloten om bij de meest trouwe leden een spinningfiets te bezorgen." Verrast Volgens Kerssens reageerde de mensen zeer verrast en positief. "We hadden niet aangekondigd dat we zouden komen. We waren gewoon gaan rijden en hebben bij de desbetreffende leden een fiets neergezet."

Kerssens zegt dat het juist in deze tijd belangrijk is om te bewegen. "Sport is voor veel mensen een stukje ontlading. Het coronavirus brengt veel spanning met zich mee, daarom is het belangrijk dat mensen die spanning kwijt kunnen." Vanavond om 20:00 uur vond de eerste online spinningsles plaats.