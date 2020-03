Ruim twee jaar cel voor poging tot doodslag op agent achter Larens café

De negentienjarige man uit Marknesse schopte en sloeg op zondag 8 december een agent. Zelfs toen de agent op de grond lag, ging de man door. Omstanders en andere agenten moesten de man kalmeren en weghalen, maar dat lukte amper. De agent zag zich genoodzaakt om tijdens de vechtpartij zijn wapen te trekken en schoten te lossen.

Het voorval vond plaats achter het Larense café 't Bonte Paard. De mishandelde agent was even eerder gealarmeerd toen de dader samen met zijn vader en jongere broer amok maakten omdat ze het café niet in mochten.

Geweigerd bij het café

Het drietal werd toegang tot het café geweigerd, omdat ze stomdronken voor de deur stonden. Ze hadden zich laten vollopen bij de schaatsbaan van Winter Village. Toen de barman van het café het drietal de deur wees, sloeg de veroordeelde man hem in het gezicht. Toen de politie kwam, keerde het geweld zich tegen hen.

Volgens de rechtbank heeft de jongeman 'met zijn agressieve en bijna niet te stuiten handelen een grove inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van de agent'. De reclassering en de advocaat van de verdachte probeerden de rechter nog de overtuigen om de man volgens het jeugdstrafrecht te berechten, maar daar ging de rechter niet in mee. De rechtbank meent dat hij als volwaardig volwassen persoon meedoet in de maatschappij en daarbij zelfstandig zijn eigen keuzes maakt.

De straf die de man nu opgelegd krijgt is lager dan eerder geëist: twee weken geleden betoogde de officier van justitie nog dat de man drie jaar cel moest krijgen.