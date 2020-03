Jasmyn op campus Uilenstede: "Bij m'n ouders heb ik een tuin, hier is het veel gezelliger"

De Aalsmeerse Jasmyn Buck (20) woont op de studentencampus op de grens tussen Amstelveen en Amsterdam. Enkele studenten die normaal op Uilenstede wonen zijn huiswaarts gekeerd maar het overgrote deel verblijft ook in deze corona-tijden op de campus. NH Nieuws nam een kijkje.

Normaal gesproken woont Jasmyn met dertien huisgenootjes op de derde verdieping van een van de Amstelveense studentenflats. Een paar studenten zijn naar huis gegaan, waardoor de verdieping van Jasmyn nu bewoond wordt door acht studenten.

Om de tijd te doden organiseert de studievereniging van Jasmyn een hoop activiteiten, zoals ochtendgymnastiek via een videoverbinding. "Iemand doet dan mee met 'Heel Nederland in Beweging' en dan staan we daar met 10, 20 man te springen voor de computer en te sporten."

Flatdisco

Vorige week organiseerden de studenten die op Uilenstede wonen een ware 'flatdisco'. "Allemaal lichten en muziek, iedereen dansen. Dat was echt superleuk."

Tenslotte heeft Jasmyn nog een tip voor haar medestudenten. "Blijf thuis zo lang het kan, houd lekker 1,5 meter afstand, ook als je naar de supermarkt gaat. En paniekeer vooral niet!"