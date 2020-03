Weesper wiskundeleraar geeft les met zijn kinderen om hem heen: "Gaat opvallend goed"

WEESP - Een week thuisonderwijs maakt leerlingen en leraren creatief. Zo ook docent wiskunde Bas van der Meij van het Vechtstede College in Weesp. Hij geeft les vanuit huis en omdat zijn drie kleine kinderen ook thuis zijn, doen die ook mee.

Joost Lammers / NH Nieuws

"Goedemorgen allemaal", zegt de oudste van Bas zijn drie kinderen als hij contact legt met zijn mentorklas van het Vechtstede College in Weesp. Op het scherm verschijnen in postzegelvorm alle leerlingen. De leraar heeft van zijn muur een bord gemaakt en onderwijst met één kind op de arm en twee in een stoel aan tafel.



"Ik vind het heel leuk en volgens mij werkt het ook wel redelijk ontwapenend", vertelt hij over deze bijzonder wijze van onderwijs geven. "Het is precies de manier waarop het op dit moment moet gaan. Het moet gaan zoals het kan en op dit moment kan het op deze manier."



Bekijk hoe dat er aan toe gaat in de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Joost Lammers / NH Nieuws

Het les geven gaat volgens Bas ook opvallend goed. "De leerlingen pikken het goed op en beseffen ook wel dat we er het beste van moeten maken." Ook zijn leerlingen zijn enthousiast als hij ze vraagt hoe het gaat, maar ze missen wel het contact met hun vrienden.

Quote "Ik ben geen docent geworden om achter een computerschermpje te zitten" Bas van der Meij

Hoe goed het les geven op afstand ook gaat, Bas wil het liefst zijn leerlingen gewoon weer écht in de schoolbanken zien. "Zolang we met z'n allen naar de parken en stranden blijven gaan, denk ik dat het nog wel iets langer gaat duren. Daar baal ik van, want ik ben geen docent geworden om achter een computerschermpje te zitten." Leerlingen nog in bed Ook plaatsvervangend rector van het Vechtstede College Annerieke Kroeze is tevreden over het thuisonderwijs. Zij maakt ook mee dat leerlingen de randjes opzoeken. "De een zit dan nog zijn bak met kwark te eten en de ander lag nog in bed."



In onderstaand interview vertelt ze meer over de ervaringen van afgelopen week:

NH Nieuws