Musicalster Rogier eindelijk bij The Voice Kids: "Heel anders dan Ciske de Rat"

BROEK IN WATERLAND - Eigenlijk zou Rogier Baris drie jaar geleden, toen hij 12 was, al meedoen aan The Voice Kids. Dat mocht toen niet van de arbeidsinspectie: hij speelde al een rol in de musical Ciske de Rat. Vrijdag mocht het dan uiteindelijk toch, en maakte hij diepe indruk bij de eerste ronde.

Drie jaar geleden speelde Rogier de hoofdrol in de musical Ciske de Rat. Ook nog meedoen aan The Voice Kids zou teveel op werken gaan lijken, was destijds het oordeel van de arbeidsinspectie. Daarom werd het toen verboden.

Eén kans

"Het is echt heel anders," zegt Rogier over zijn optreden bij The Voice Kids. "Bij een musical repeteer je heel lang. Je moet veel teksten kennen en kunnen dansen en acteren. Hier is het maar drie minuten. Je doet het maar één keer en hebt maar één kans; het kan niet meer opnieuw." En die ene kans ging Rogier goed af, want maar liefst vier stoelen draaiden afgelopen vrijdag om tijdens de Blind Auditions.

Roodgloeiend

Sinds de uitzending staat zijn telefoon rood gloeiend. "Het begon al tijdens de uitzending. En nu na één uitzending heb ik 1000 nieuwe volgers op Instagram." Rogier geeft zo veel mogelijk antwoord op vragen die hem gesteld worden, maar probeert ook rustig te blijven ondanks alle plotselinge aandacht die hem ten deel valt. "Het is vooral heel vet om te zien dat iedereen het tof vindt wat je doet", zegt Rogier nuchter, maar met een brede grijns.