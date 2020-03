Ook Noord-Hollandse hotels hebben draaiboek klaarliggen voor opvang coronapatiënten

NOORD-HOLLAND - Hotelketens Van der Valk en Fletcher hebben aangegeven hotels beschikbaar te maken als noodhospitaal in strijd tegen het coronavirus. Binnen 24 uur zou een hotel gereed gemaakt kunnen worden om patiënten op te vangen. Ook hotels in Noord-Holland zouden kunnen dienen als noodlocatie.

In het eerste geval zal het vooral gaan om hotels in Limburg en Noord-Brabant, vertelt CEO van Fletcher Rob Hermans. "We kunnen 6500 kamers en 14.000 bedden opleveren als het moet." Fletcher heeft een draaiboek opgesteld op aanvraag van de veiligheidsregio's in het zuiden, maar dat zou ook kunnen dienen voor de hotels in Noord-Holland.

Of de hotels dan dienen als opvang voor coronapatiënten, of juist patiënten die met andere kwalen in het ziekenhuis liggen, hangt van de veiligheidsregio's af. "De GGD en veililgheidsregio hebben de regie." Hermans geeft echter wel aan dat het personeel van de hotels eventueel zou kunnen helpen als er niet-coronapatiënten in de hotels terechtkomen.