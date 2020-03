Moskeebestuur geschrokken van haatposters: "Wij staan voor saamhorigheid en niet voor verdeeldheid"

ZAANDAM- Protestposters hingen vanmorgen op deuren en ramen van de Al Himmah moskee in de Zaanse wijk Poelenburg. De posters laten een afbeelding van een moskee met een groot rood kruis erdoor zien en daarbij de tekst 'geen moskee'. De poster zijn opgehangen uit naam van de beweging Rechts in Verzet.

"Wij zijn van mening dat deze groep in gesprek moet gaan en niet laf midden in de nacht posters moet plakken", vertelt de voorzitter. Hij spreekt namens het bestuur maar wil liever niet met naam en toenaam genoemd worden. "De politie heeft ons geadviseerd er verder niet op in te gaan" zegt hij verder.

Schoongemaakt

Vanmorgen in alle vroegte zijn de posters ontdekt en onmiddellijk verwijderd. Het bestuur is verbaasd en onaangenaam verrast. "Wij zijn maatschappelijk betrokken en staan voor saamhorigheid en niet voor verdeeldheid", aldus de voorzitter van de stichting Al-Himmah.