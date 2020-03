Blaricums echtpaar al weken vast op cruiseschip: "Hopen dat we snel hier weg kunnen"

BLARICUM - Ton van Beest en zijn vrouw uit Blaricum zitten samen met honderd andere Nederlanders vast op het cruiseschip Costa Luminosa in het noordwesten van Italië. Vanmiddag kunnen ze misschien naar huis, maar zeker weten doen Ton en zijn vrouw dat niet. "Mensen zijn echt wanhopig en radeloos", vertelt Ton.

Ton van Beest en zijn vrouw

Afgelopen weekend is de Costa Luminosa aangekomen in de Italiaanse stad Savona. Ton en zijn vrouw kijken vanuit hun hut naar een straat waar normaal gesproken een grote file staat. Nu is dat anders. "Toen we hier aankwamen hebben we in drie uur wel vijftien lijkwagens voorbij zien rijden. Heel luguber", vertelt Ton op NH Radio. Chaos Aan boord is het al weken heel erg chaotisch. Een paar weken geleden werden in Puerto Rico twee mensen van boord gehaald die besmet waren met het coronavirus.

Sindsdien mag het schip geen enkele haven meer in en weten de opvarenden niet wanneer ze naar huis kunnen. "Het is chaos aan boord. Iedereen loopt door elkaar, niemand weet wie wat doet en wat er gaat gebeuren." Wanhopig Iedereen wil naar huis en de wanhoop neemt met de dag toe. Dat leidt tot heftige verhalen op het schip. Zo vertelde een vrouw aan Ton dat haar man claustrofobie heeft en van boord wilde springen. "Mensen zijn echt wanhopig en radeloos." zegt Ton. Ton en zijn vrouw zijn gezond en houden naar eigen zeggen hun hoofd koel. "Wij voelen ons tot nog toe uitstekend en we zijn nu ongeveer twaalf dagen voor onszelf in quarantiane. We komen onze hut niet uit, dus lopen we weinig gevaar," zegt Ton.

Naar huis Het lijkt erop dat Ton en zijn vrouw van boord kunnen en terug naar huis mogen, maar zeker is dit niet. "De Nederlanders aan boord is gevraagd om hun koffers buiten de hut neer te zetten en naar beneden te komen," vertelt Ton. "Maar toen we bij de uitgang kwamen, werd ons verteld dat het een misverstand was en dat we terug moesten naar onze hut. Daar wachten we nu rustig af."

Op het cruiseschip zijn vele hutten afgezet.

Het echtpaar kan niet wachten om naar huis te gaan. "We missen onze kinderen in Nederland en de geborgenheid van ons eigen huis." Het is nu afwachten of ze vandaag naar huis kunnen. "Onze koffers zijn bij de hut weggehaald, dus dat is een goed teken. Laten we hopen dat we in de loop van de dag hier weg kunnen."