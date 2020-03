Noord-Hollandse Facebook-groep met mondkapjesmakers groeit snel

NOORD-HOLLAND - Van kraamverzorgers tot families met astmapatiënten, allemaal reageren ze op de Facebook-pagina 'Mondkapjes Maken'. Inmiddels is er zelfs een speciale pagina voor Noord-Holland alleen. "Donderdagavond zijn we begonnen en hebben nu al zo'n 400 leden in Noord-Holland", vertelt beheerder van de groep Lokke van der Wal. "En dat worden er elk moment meer."

Foto Petra Baas

In de groep komen vraag en aanbod naar stoffen mondmaskers bij elkaar. Sommigen hebben er zelfs een dagtaak van gemaakt. "Ik naai er zo'n tien tot vijftien op een dag", vertelt Petra Baas lid van Facebook-groep. De mondkapjes worden genaaid naar Belgisch voorbeeld. Daar heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (Belgische RIVM) namelijk richtlijnen opgesteld voor de zelfgemaakte mondmaskers. "Het RIVM het Rode Kruis gaan nu in Nederland rond de tafel om dergelijke richtlijnen in Nederland op te stellen", aldus Van der Wal. "We hopen dat we dezelfde goedkeuring krijgen als in België." Daarmee zouden de mondkapjes eventueel ook door personeel in zorginstellingen gebruikt kunnen worden.

Ook deze mondkapjes beschermen je niet De organisatie achter de Facebook-groep wil duidelijk hebben dat ook deze mondkapjes je niet beschermen tegen het coronavirus. Volgens Van der Wal is het eerder een bescherming voor anderen dan voor jezelf. "Het is in ieder geval nog een beschermlaag tussen jouw en de persoon tegenover je."

Ook Mieke Braaksma uit Alkmaar naait het ene na het andere mondmasker. “Ik zit op wat Facebook-naaigroepen en zag steeds meer mondkapjes voorbijkomen”, vertelt ze. Toen informeerde ze bij haar huisarts of die er eventueel iets aan zouden hebben, maar die gebruikte alleen maskers die door het RIVM zijn goedgekeurd. "Maar bij het zorgcentrum om de hoek waren ze er wel benieuwd naar." Hygiëne Of het RIVM uiteindelijk net als in België de naaisters gaat aanmoedigen om door te werken is nog maar de vraag. Tot die tijd probeert de Facebook-groep in ieder geval zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan. “We drukken iedereen op het hart: werk zorgvuldig en hygiënisch. Reinig je naaimachine en krijg je een mondkapje kook die dan ook uit." Daarnaast dien je de stof zowel voor het naaien als voor het uitpakken te koken of te wassen op 90 graden.

Foto Petra Baas