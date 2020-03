De Peiling: 'Er moet een samenscholingsverbod komen'

De stranden, parken en bossen waren dit weekend overvol. Dagjesmensen trekken er massaal op uit, ondanks het dringende advies thuis te blijven en afstand te houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De PVV in Den Helder wil dat er een samenscholingsverbod wordt ingevoerd. Ben jij het daarmee eens of oneens?

PVV

Raadslid Vincent van den Born van de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Den Helder heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders 'met de hoogst mogelijke spoed' om een samenscholingsverbod gevraagd, omdat ook in de marinestad veel mensen zich niet aan de coronaregels houden.

Ga niet naar het strand

Burgemeesters en politie in badplaatsen riepen zaterdag mensen op vooral niet meer naar het strand te gaan. Gisteren kwam er een noodoproep van Natuurmonumenten: 'Ga naar huis, kom niet naar onze natuurgebieden'. Het was zo druk in parken en bossen, dat 1,5 meter afstand houden onmogelijk bleek.