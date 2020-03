Creatieve oplossingen op Heerhugowaardse markt: ''Respectvol met elkaar omgaan''

Vandaag was weer de maandagmarkt aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard. De wekelijkse markt ziet er in deze tijd anders uit dan normaal. De kramen staan weliswaar op dezelfde plek, maar de marktmeester en marktkooplieden hebben gewerkt aan creatieve oplossingen om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

NH Nieuws/Edward Dekker

''De markt is van zichzelf al heel ruim opgezet, dus we hebben qua afstand tussen de kramen weinig aan de hoeveelheid ruimte tussen de kramen moeten sleutelen'', zegt marktmeester Pieter van Joolingen. In totaal zijn twee kramen van elkaar afgezet, zodat aan de voorgeschreven hoeveelheid ruimte kan worden voldaan.

Verder heeft de organisatie achter de maandagmarkten gezorgd voor A3-posters met enkele standaard voorschriften als 'betaal het liefst met pinpas', 'geeft elkaar de ruimte', 'schud geen handen' en 'ga respectvol met elkaar om'. "Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt, want we moeten respectvol met elkaar omgaan zodat we allemaal gezond blijven", aldus Van Joolingen.

Quote "Met wit tape heb ik een duidelijke in- en uitgang gemaakt, zodat er maar één persoon tegelijk naar binnen kan" Gilbert Scholten, eigenaar De Goudgele Patat

Daarnaast hebben marktkooplieden zelf ook gewerkt aan creatieve oplossingen om de afstand tussen mensen te bewaren. "Ik heb voor mijn frietwagen rode linten geplaatst. Daarnaast heb ik met wit tape een duidelijke in- en uitgang gemaakt, zodat er maar één persoon tegelijk naar binnen kan. Verder staat voor de ingang nog een desinfectie pompje", vertelt Gilbert Scholten, eigenaar van De Goudgele Patat. Veiligheidsregio Ook worden vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord nog enkele tips aangedragen. Zo vertelt woordvoerder Marieke van 't Hoff dat je niet moet komen als je verkoudheidsklachten hebt, dat mensen wordt gevraagd het liefst alleen te komen, voor en na het marktbezoek goed de handen te wassen, ook zelf te letten op de gevraagde 1,5 meter afstand, in de ellenboog te hoesten en zich aan de algemene hygiëne voorschriften te houden.

