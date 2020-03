Plofkraak bij bank op Food Center Amsterdam

AMSTERDAM - Nog onbekende daders hebben vannacht rond 00.30 een plofkraak gepleegd bij een bank op het Food Center in Amsterdam. Volgens omwonenden was de knal ongehoord hard.

Bij de plofkraak zijn volgens de politie minimaal twee mannen betrokken. Die zijn kort na de explosie gevlucht op een scooter, die klaarstond op de Jan van Galenstraat zelf. Ze reden weg in de richting van het centrum.

Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is en of er buit is gemaakt. Food Center is een groothandelsmarkt in Amsterdam-West. Rond de zeventig groothandels bevinden zich op het terrein.