Stilte in Zandvoort; strandgangers blijven thuis na adviezen en maatregelen

Tot verbazing van velen, was het zaterdag erg druk in Zandvoort. Op het strand liepen duizenden mensen en voor de viskarren stonden lange rijen. Een beeld wat veel Zandvoorters en ook de burgemeester zorgen baarde. "Ik heb een paar rondjes gemaakt en ik vond het vol. Gezien de situatie waarin we zitten waren er teveel mensen", vertelt burgemeester David Moolenburgh. Op de vraag of het niet beter is dat mensen een luchtje scheppen op het strand, dan in een klein stadspark, reageert Moolenburgh stellig. "Er is een oproep gedaan vanuit de rijksoverheid; beperk jezelf. Dat geldt in de stad, dat geldt in een park en dat geldt ook op het strand."

Oproep

Op basis van z'n eigen waarneming en na berichten van bezorgde Zandvoorters besloot burgemeester Moolenburgh de mensen op te roepen om niet meer met z'n allen naar het strand te komen een oproep die ook op matrixborden naast de weg tussen Heemstede en Zandvoort te lezen was.

Maatregelen

Ook stond er vandaag politie bij de rotonde op de Zandvoortse Laan. Bezoekers werd dringend verzocht om te keren en daar werd goed naar geluisterd, de meeste automobilisten keerden om. Burgemeester Moolenburgh is tevreden over het effect van de oproep en de maatregelen: "Ik ben ongelooflijk blij dat iedereen er goed naar luistert, want het is echt belangrijk dat we afstand houden en dat we niet hutje mutje op elkaar gaan zitten."

Vrijwillig gesloten

Ondernemers in het centrum en de viskarren op de Boulevard besloten gisteravond op eigen initiatief, om vandaag gesloten te blijven. En dat kan de burgemeester wel waarderen. "Dit verdient een heel dik compliment."

Zandvoort lockdown

Een groep bezorgde Zandvoorters richtte zaterdagavond een speciale Facebookpagina op onder de naam Zandvoort Lockdown NU."Hiermee willen we laten zien dat er grote bezorgdheid is onder de inwoners over de vele bezoekers zaterdag", vertelt een woordvoerder van de groep aan NH Nieuws. " We hebben hier veel ouderen wonen en we willen niet dat zij het virus oplopen door bezoekers van buitenaf."Ze zouden het liefste zien dat de burgemeester het dorp op slot zou gooien in de weekenden, maar dat is geen optie volgens de burgemeester. "Nee dat gaat we niet doen. Daar hebben we geen juridische grondslag voor. "