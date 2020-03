Taekwondo vanuit huis dankzij leraar David: "Stilzitten is voor niemand goed"

Ook cliënten binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg kampen nu met een sociaal isolement. Om besmetting te voorkomen bij deze risicogroep blijven ook zíj tijdens de corona-crisis zoveel mogelijk binnen. "Het is heel naar om te zien", zegt begeleider Marjolein Negenborn van woonvoorziening De Kwakel. "Het voelt voor hen soms net als een gevangenis."

Tim en Britt

Tim Brouwer en Britt Stolker zijn huisgenoten én sportmaatjes. In oktober gingen zij nog met Team NL naar Nieuw-Zeeland voor de wereldkampioenschappen taekwondo. Met hun team wonnen ze 27 medailles. Maar zelfs trainen is nu niet meer mogelijk, tot verdriet van de sporters. "Ik mis mijn vrienden en ik mis onze trainer David", zegt Britt.

Taekwondo in de woonkamer

Gelukkig heeft hun taekwondo-leraar David een verrassing voor Tim, Britt en de rest van het team. Hij maakte speciaal voor hen filmpjes met instructies zodat de sporters toch in beweging kunnen blijven, samen met hun geliefde leraar. "Stilzitten en een sociaal isolement is voor niemand goed. Dit is iets waardoor ze lekker in beweging kunnen blijven."



Het blijkt een schot in de roos. Tim en Britt reageren enthousiast op het initiatief: "Mooie woorden van David", zegt Britt die erdoor duidelijk geëmotioneerd is. "Ik word helemaal blij als ik het zie."



