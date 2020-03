Passagier laatste ferry Newcastle: "De urgentie ontgaat me een beetje"

IJMUIDEN - Normaal is het een drukte van belang als de veerboot uit Newcastle aankomt in IJmuiden. Maar vanmorgen stapte slechts een handjevol mensen van boord. En dat terwijl het een bijzondere gebeurtenis was. Het was namelijk (voorlopig) de laatste boot die in de haven aanmeerde.

Een van de passagiers die halsoverkop de boot had moeten nemen in Engeland, is IJmuidenaar Ab Zijp. Hij was bezig aan een wandeling door de Schotse hooglanden die enkele weken in beslag zou nemen. Hij had slechts om de zoveel dagen wifi ter beschikking waardoor hij nauwelijks op de hoogte was van de situatie in Nederland. "Nee, ik ga het wel merken. In Schotland deed iedereen heel relaxed, dus de urgentie ontgaat me nu nog een beetje."