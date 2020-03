Zandvoort sluit parkeerterreinen, kustdorpen in angst en natuurgebieden 'overspoeld'

ZANDVOORT - De gemeenten Zandvoort en Bloemendaal hebben de parkeerterreinen bij de stranden afgesloten. Zij sturen dagjesmensen en recreanten terug. Met borden op de toegangswegen worden mensen op de noodzaak van wegblijven gewezen.

Egmond aan Zee gistermiddag. Foto: Sjef Kenniphaas

Dat schrijft raadslid Astrid van der Veld op haar Facebookpagina. "Deze maatregel is genomen om risicovolle situaties te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat iedereen zich aan de regels houdt om de verspreiding van het coronavirus te beheersen. De afstand van minimaal 1.5 meter is daarbij noodzakelijk. Wanneer de stranden te vol lopen is het aanhouden van deze afstand moeilijk." Naast deze maatregel hebben ook viskarren en andere voorzieningen op de stranden vandaag besloten om dicht te blijven. Zij onderstrepen daarmee de oproep om niet naar het strand te komen. Rond 11.30 uur vanmorgen werd al een landelijk NL Alert verstuurd met een dringende oproep om 1.5 meter afstand te bewaren. Daarnaast wordt mensen die verkouden of ziek zijn nog een keer op het hart gedrukt om thuis te blijven.

Inwoners van kustdorpen roepen op Facebook grootschalig op aan dagjesmensen om niet langs te komen. In Schoorl komen de bewoners zelfs 'massaal in opstand tegen dagjesmensen'. Zij zien het liefst dat het Duindorp in Schoorl volledig wordt afgesloten voor dagjesmensen en toeristen om de rust te bewaren en besmettingen te voorkomen. Ook in de Facebook groep 'Je bent een Derper als...' voor inwoners van Egmond aan Zee wordt een post over het afsluiten van het dorp voor toeristen en dagjesmensen door veel mensen gedeeld. Sommigen willen dat het dorp helemaal wordt afgesloten en alleen open gaat voor woon- werkverkeer. Anderen pleiten voor het afsluiten van het dorp in de weekenden. Natuurmonumenten Stichting Natuurmonumenten doet op Twitter een noodoproep: "Ga niet de natuur in vandaag." Volgens de stichting worden natuurgebieden overspoeld met duizenden bezoekers. De situatie in de natuurgebieden zou niet meer verantwoord zijn. Natuurmonumenten verzoekt mensen dan ook dringend om naar huis te gaan of thuis te blijven. "Wij snappen dat dit geen leuke boodschap is, maar wel nodig: GA NIET DE NATUUR IN VANDAAG #SocialDistance #corona."

Burgemeesters De burgemeesters van Bloemendaal, Zandvoort en het aangrenzende Noordwijk (Zuid-Holland) deden gisteren aan het einde van de middag al een dringende oproep aan mensen om niet naar het strand te komen. Gisteren was het, ondanks verschillende borden bij de toegangswegen en opritten, enorm druk op het strand. Verschillende wegen liepen zelfs helemaal vast.