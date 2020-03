Longpatiënt Lieke snapt niets van drukte op straat: "Blijf binnen"

"Ik word daar heel verdrietig van. Als ik mensen hier voor de deur heel dichtbij naast elkaar zie lopen. Die anderhalve meter afstand, heel veel mensen hebben het gewoon niet in de gaten. Dan lopen mensen heel dicht op elkaar, gewoon gezellig met kopjes koffie, hierlangs op de straat en ik zit boven met mezelf", vertelt ze in de opening van haar voordeur.

Ze wil mensen ervan bewustmaken dat het coronavirus voor sommigen het einde van de wereld betekent. "Als het zo door blijft gaan en iedereen blijft gewoon laks en nonchalant, dan gaat het gewoon andere gevolgen krijgen, want dan gaan er andere maatregelen getroffen worden. Waarschijnlijk zit dan iedereen binnen. En ik kan je vertellen; met jezelf dealen de hele dag, dat is echt heel zwaar."

Sociale media

Via sociale media probeert ze de eenzaamheid tegen te gaan, maar dat lukt niet altijd. "Misschien is er iemand in Amsterdam die het wél leuk vindt om langs te fietsen en te zwaaien naar mijn raam. Of op wat voor manier contact wil krijgen, of via Instagram. Het maakt me niet uit, maar ik wil wel meer die verbinding hebben met mensen. Want ik merk dat ik het zelf ook echt nodig heb, zeker omdat ik niet weet hoe lang dit gaat duren."