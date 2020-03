Gestrande Indiërs vliegen zondag met KLM naar New Delhi

SCHIPHOL - De groep Indiërs die vrijdag strandde op Schiphol kan zondagochtend alsnog de terugreis naar New Delhi hervatten, meldt een woordvoerder van KLM.

Vlucht KL 871 zal rond 08.00 het luchtruim kiezen, verwacht de maatschappij. Dat is een gevolg van overleg tussen diverse autoriteiten. Op sociale media wordt de Indiase premier Narendra Modi door passagiers bedankt voor zijn bemoeienis met de kwestie.

De meeste passagiers bivakkeren tot aan hun vertrek op Schiphol. Alleen ouderen en mindervaliden worden momenteel nog opgevangen in hotels.

Zij mochten evenmin Nederland in, omdat sinds donderdagavond een inreisverbod geldt voor mensen van buiten de Europese Unie.

De 117 passagiers, die afkomstig zijn uit onder meer de Verenigde Staten en Canada en via Schiphol op doorreis waren naar India, waren vrijdag al op weg naar New Delhi. Boven Rusland moest het toestel echter rechtsomkeert maken, omdat India wegens de pandemie geen reizigers meer binnenlaat.

Corona in Noord-Holland

