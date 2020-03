Drukte bij vuilstort HVC door 'coronathuisblijvers': "Kom even niet"

HVC werkt met man en macht om alle vuil te verwerken, maar roepen op om niet te komen. Verschillende andere milieustraten zijn al dichtgegaan, zoals die in Purmerend. Vibeke Helder is woordvoerder bij HVC en ziet een verband met de coronacrisis: "We zien sinds begin deze week een enorme toename van het aantal bezoeken. Iedereen is denk ik enorm aan het opruimen geslagen, omdat ze niet weten wat ze moeten doen en tijd over hebben."

HVC zet extra personeel in om de toestroom in goede banen te leiden. HVC-woordvoerster Helder: "We hebben last van die enorme drukte dat mensen in de wachtrij staan te wachten en we kunnen maar een beperkt aantal mensen op het terrein laten, vanwege de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus. Stel daarom je bezoek even uit als dat kan."

Matrassen

Er is nog wel genoeg plek voor vuil, maar sommige stoffen kunnen door de beperkte opslagcapaciteit tot gevaar leiden. "Dan heb ik het over matrassen, klein chemisch afval zoals verfblikken en elektrische apparaten. De opslagcapaciteit daarvan is beperkt. Dus het verzoek is houd die producten alsjeblieft even thuis," aldus Helder.