Knuffels tegen corona-angst: "Ik kan geen echte knuffels geven, maar wel gehaakte"

De 54-jarige medewerkster van een supermarkt kwam op het idee om knuffeldieren te haken nadat ze bange kinderen tegen kwam tijdens haar werk. "Een kindje vroeg angstig aan haar moeder of ze het coronavirus nu had ingeademd, terwijl ze haar sjaal over haar mond trok. Het kindje was helemaal in paniek, dat vond ik zo zielig."

Cora besluit haar hobby te gebruiken om deze kinderen te troosten. "Haken is een soort verslaving voor me, en nu kan ik er mensen blij mee maken. Dat voelt goed."