Alkmaarse bloemen op bestelling door coronavirus: "Dit is onze reddingsboei"

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar springt samen met Alkmaar Prachtstad in de bres voor lokale winkeliers en restauranthouders. Via een nieuwe website kunnen mensen hun bestelling thuis laten bezorgen.

Een uitkomst voor veel ondernemers die door de coronacrisis hun omzet zien verdampen. Bijvoorbeeld Marianne Verdult, die door de coronacrisis zeker tachtig procent van de omzet van haar bloemenzaak kwijt is. "Nu rijden we ons rot om alles te bezorgen", vertelt ze.

"Uitstel is fijn maar uiteindelijk moet de rekening gewoon betaald worden. Het zou fijn zijn als de gemeente met de hand over het hart wil strijken", aldus Marianne. "Het zijn spannende en onzekere tijden", vertelt ze.

"We blijven zo in ieder geval bezig en we kunnen contact houden met de klant, dat vind ik heel belangrijk. Maar het blijft een doekje voor het bloeden." Voor de huur van haar winkel heeft ze een klein potje opgebouwd maar dat geld is hooguit genoeg voor drie maanden.

Helder puntje

"Twee to drie maanden houden we het nog wel uit, hoewel dat al lastig wordt." Toch probeert Marianne positief te blijven en is ze blij met de nieuwe website."Dat is toch een helder puntje in een duistere tijd."