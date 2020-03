Verpleegkundige Carla moet harder werken dan ooit én haar dochter missen door coronavirus

AMSTERDAM - Het zijn geen makkelijke tijden voor verpleegkundige Carla van Kesteren. Door het coronavirus moeten zij en haar collega's op de Intensive Care (IC) van het OLVG iedere dag alle zeilen bijzetten. Daarnaast zit haar dochter ook nog eens vast in een hotelkamer in Peru. "Het is een onveilige setting."

AT5

Carla's dochter Suzie (19) was samen met vriendin Wies (18) aan het reizen door Zuid-Amerika toen de coronacrisis ook daar in sloeg. Peru nam vergaande maatregelen om het besmettingsgevaar in te perken, waardoor Suzie en Wies nu niet naar huis kunnen vliegen en vast zitten in hun hotelkamer in Lima.

Onveilig Daar zitten ze samen met An, een andere Nederlandse die de vriendinnen in Cuzco zijn tegengekomen. "Het allerliefst willen wij zo snel mogelijk naar huis, want het is hier gewoon niet veilig", vertelt Suzie. Hun ouders maken zich grote zorgen over de situatie. Carla: "Ik heb het idee dat ze potentieel gevaar lopen."

Intensieve dagen In de tussentijd werkt Carla gewoon door als verpleegdkundige op de IC van het OLVG in Oost. Het wisselt per dag, maar daar liggen momenteel telkens rond de tien patiënten met corona. Samen met haar collega's maakt Carla zeer intensieve dagen mee. Iedereen maakt veel extra uren en het personeel is in rap tempo opgeschaald. "Het personeel van de OK (operatiekamer, red.) is vrijgepland, het personeel van de recovery is vrijgepland. In een heel korte tijd is het gelukt die mensen op te leiden om ons te kunnen ondersteunen. Het geeft een heel groot saamhorigheidsgevoel", vertelt Carla.

NH Nieuws

Hoewel er nu al hard wordt gewerkt in de Amsterdamse ziekenhuizen, belooft het de komende tijd alleen maar drukker te worden. De vele steunbetuigingen van de laatste tijd aan zorgpersoneel worden dan ook zeer gewaardeerd door het Amsterdamse ziekenhuispersoneel. "De spandoeken die hangen tegenover het OLVG, zelf vond ik die klapsessies erg bijzonder. We krijgen veel steun ook en giften van winkels en bedrijven: bloemen, chocola, eten. Dat vinden wij heel bijzonder."