Smartlappenkoor verrast ouderen in Heemskerk met concert

Rond 14.00 uur stonden de ouderen - die vanwege het coronavirus geen bezoek meer mogen ontvangen - mee te deinen op de muziek.

Een verrassingsbezoek, zo vertelt Marian de Ruijter van het koor. "Ik dacht we moeten iets doen, want er is al zoveel afgezegd. Ze waren bij Westerheem direct enthousiast toen ik belde. We gaan ons best doen om er wat leuks van te maken."

De ouderen genoten zichtbaar van het optreden.

Bekijk hier de video: