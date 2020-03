Ludieke actie startende ondernemers: Geen knuffels? Wel bloemen uit Aalsmeer!

AALSMEER - "Geen knuffels meer? Wel bloemen uit Aalsmeer!" Onder die slogan is een groep startende ondernemers, verenigd in ZAAI, een ludieke actie begonnen voor de Aalsmeerse bloemenkwekers die zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis.

De ondernemers reden vandaag met hun veilingkarren en onder luid gebel door de straten van Aalsmeer. Inwoners die naar buiten kwamen konden voor een zacht prijsje rozen, sneeuwballen of seringen kopen. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de Aalsmeerse kwekers.

De locaties worden via social media bekendgemaakt.

Als het aan de ondernemers ligt, blijft het hier niet bij. Volgende week willen ze opnieuw de bosjes bloemen aan de deur verkopen. En dat doen ze niet alleen in Aalsmeer; ook in Kudelstaart worden inwoners dan gevraagd om de kwekers te steunen.

Volgens de organisatie is er goed verkocht. Bloemen die overbleven zijn naar zorgcentra gegaan en naar Ons Tweede Huis in Aalsmeer, een instelling voor mensen met een beperking.

Corona in Noord-Holland

