Gestrande Indiërs op Schiphol smeken India om hen weer toe te laten

Op Schiphol hebben 117 gestrande Indiase passagiers hun overheid gesmeekt om hen te laten terugkeren naar New Delhi. De groep zit sinds gisteravond vast op Schiphol, nadat hun KLM-vlucht halverwege moest terugkeren. Ze zouden geen toestemming krijgen om in India te landen.

De Boeing 787-10 Dreamliner van KLM vloog boven Rusland toen het rechtsomkeert maakte, terug naar Schiphol. Volgens Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee waren alle passagiers vanuit de VS en Canada overgestapt op Schiphol. Van Kapel vertelt aan NH Nieuws dat de 117 Indiërs nu vastzitten in "niemandsland", omdat zowel in India als Nederland een inreisverbod geldt vanwege het coronavirus.

De Indiërs hadden de hoop dat ze vandaag alsnog mee zouden kunnen met de KLM-vlucht naar New Delhi, die om 11.20 uur vanaf Schiphol vertrok. Vooralsnog is die Dreamliner nog onderweg naar India, maar Van Kapel kon niet uitsluiten dat dit toestel later ook de toegang tot het Indiase luchtruim zal worden geweigerd.

Van Kapel noemt de situatie "diplomatiek getouwtrek", omdat de Indiase overheid hun eigen reisrestricties niet op orde lijken te hebben. Alle passagiers die in de EU op een vlucht zijn gestapt, zijn voorlopig niet meer welkom in India. Maar alle Indiase passagiers aan boord kwamen dus uit Noord-Amerika. Inmiddels is de gestrande groep op Schiphol ten einde raad.

De groep heeft in een video hun overheid gesmeekt om actie te nemen en te zorgen dat ze weer naar huis kunnen vliegen. De videoboodschap moet de Indiase overheid hebben bereikt, omdat Times Now, een van de grootste medianetwerken van het land, het als Breaking News heeft uitgezonden.

