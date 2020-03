Keeperstrainer Randy wil dat kinderen thuis fit blijven: "Jongeren beseffen niet hoe ernstig het is"

AMSTERDAM - "Het is echt bizar, bizar, bizar...", zo omschrijft oud-profvoetballer Randy Sanches de huidige situatie in het land. Maar dat veel Amsterdamse kinderen door het coronavirus aan huis gebonden zijn, betekent niet dat je niet fit kunt blijven.

NH Nieuws

Normaal gesproken staat Randy op het voetbalveld om jonge keepers te trainen. Nu dat even niet gaat heeft hij een challenge bedacht waar alle Amsterdamse kinderen aan mee kunnen doen. "Het is juist nu belangrijk dat je blijft bewegen." Randy is vader van vier kinderen en hij is een bekende in de Amsterdamse voetbalwereld. Nadat hij zijn loopbaan als doelman bij verschillende clubs heeft beëindigd richt hij zich nu vooral op het werken met jongeren. Zo heeft hij zijn eigen keepersschool om jonge keepers te trainen en werkt hij voor Stichting Aanpak Overlast Amsterdam als straatcoach en interventiemedewerker. "Ik ben dus elke dag met jongeren bezig."

Quote "Dagelijks word ik geappt of er alweer getraind kan worden" RANDY SANCHES

Jongeren beseffen nog niet hoe ernstig de situatie is "Wat ik merk is dat veel jongeren niet beseffen hoe ernstig de situatie is", vertelt Sanches aan AT5. "Dagelijks word ik geappt of er alweer getraind kan worden. Afgelopen zondag toen de KNVB had besloten dat er niet meer getraind mag worden had ik toch vijftien jongeren aan de deur." Ook ziet hij dat er veel jongeren bij elkaar komen op sportvelden en speeltuinen, dat baart hem zorgen. Ga thuis elke dag een half uur sporten Om toch sportief te blijven adviseert Sanches kinderen om thuis te gaan sporten, vandaar nu de challenge. Zelf doet hij elke dag een half uur yoga en fitness met zijn kinderen.