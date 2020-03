Haarlemse predikant Jan Mudde schrijft rap over de coronacrisis

HAARLEM - "De rap is een heel krachtig medium om een boodschap neer te zetten." Het zijn woorden die je niet meteen verwacht uit de mond van een predikant. Maar Jan Mudde uit Haarlem moést zijn gevoelens uiten in deze moeilijke tijden en wilde zoveel mogelijk doelgroepen bereiken. En dus schreef hij de rap 'Siemoe Levavchem', oftewel 'denk toch eens na'.

Samen het virus overwinnen

Mudde stoort zich enorm aan het competitieve gedrag tussen volkeren en hoopt dat daar verandering in komt. "In de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld nu van het 'Wuhan-virus' of het 'China-virus' gesproken. Je ziet dat mensen meteen elkaar weer aan het 'blamen' zijn. Kan het zijn dat zo'n crisis ons stilzet en ons na laat denken over dit soort vragen? Het geloof in God betekent voor mij dat er één mensheid is en dat ieder volk zijn eigen schoonheid heeft. Respecteer dat en maak er iets moois van met elkaar. Zo kunnen we samen deze crisis overwinnen."

Stoer

De predikant kreeg voor 'de beats' hulp van muzikanten. Hij is bescheiden over zijn stijl van rappen. "Ik kan het niet. Het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik rapte en een echte rapper moet hier natuurlijk om lachen. Maar als het maar een kleinigheid kan betekenen, dat het mensen aan het denken zet, dan heeft het zijn doel bereikt."

Onder zijn eigen kerkgangers was de rap in ieder geval een succes. "Ik krijg al positieve reacties van de jongeren, die vinden het heel stoer dat hun dominee een rap heeft gemaakt."

Bekijk hier de gehele rapclip van predikant Jan Mudde