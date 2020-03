De boodschap die op het billboard staat, is ook in het Algemeen Dagblad te lezen. ‘Hand op Hand voor onze dapp’re strijders in de zorg’ staat er in de krant.

Het billboard is in Amsterdam te zien bij het UMC (locatie VUmc en locatie AMC), BovenIJ en OLVG (locatie West) aan. In Rotterdam passeert de boodschap Ikazia, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Erasmus MC.

Bij zowel het AMC als het Erasmus MC in Rotterdam zal het billboard langdurig blijven staan.