Grote brand in Bastion hotel in Santpoort-Noord, politie doet onderzoek

SANTPOORT-NOORD - In het Bastion hotel in Santpoort-Noord is vannacht een grote brand uitgebroken.

De brand in het hotel aan de Vlietweg brak rond 05.00 uur uit. De brandweer was in groten getalen aanwezig om het vuur te blussen. De brand is inmiddels onder controle.



Tijdens de brand was er een aantal gasten aanwezig in hotel. Zij zijn geëvacueerd en zijn buiten opgevangen, aldus een getuige. Er is niemand gewond geraakt.

Het Bastion hotel ligt aan de N208, deze weg is vanwege de vele rook tijdelijk afgesloten.

Er word onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.