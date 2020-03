Amsterdamse huisarts terug uit vluchtelingenkamp Lesbos: "Vroeg of laat komt corona ook hier"

LESBOS - Ze hebben geen zeep, warm water en er is één kraan die met duizenden andere vluchtelingen gedeeld moet worden. Een uitbraak van het coronavirus bij het vluchtelingenkamp 'Moria' op Lesbos is mogelijk catastrofaal. Amsterdammer Steven van de Vijver is huisarts en werkt als vrijwilliger voor Stichting Bootvluchteling. Twee dagen geleden keerde hij terug uit Lesbos. "We moeten er alles aan doen om deze mensen te helpen."

Veel vrijwilligers worden vanwege vergrote dreiging voor incidenten naar huis zijn gestuurd, of juist door hun eigen zorgsysteem opgeroepen. Andere kunnen niet meer reizen door het coronavirus, of moeten bij aankomst twee weken in quarantaine. "Daarbovenop komt nu ook de coronadreiging. Het nieuws is naar buiten gekomen dat een vrouw op Lesbos positief op corona getest is. Vroeg of laat komt corona ook hier", vervolgt van de Vijver.

In een open brief in het Algemeen Dagblad werd vrijdagochtend een oproep gedaan aan premier Rutte. Acht Nederlandse hulporganisaties pleiten in de brief dat er zo snel mogelijk actie moet ondernomen worden. Inmiddels is er volgens van de Vijver een motie aangenomen. "Het is nu alleen nog de vraag hoe en wanneer er actie ondernomen wordt."

Een uitbraak van corona zal ernstige gevolgen hebben in het kamp volgens van de Vijver: "Er is maar één wc, vaak slapen vier gezinnen met elkaar in een tweepersoonstentje. Een regel als 'anderhalf meter afstand houden', werkt hier niet." Er is volgens de huisarts maar één oplossing en dat is de grote groep vluchtelingen op het eiland evacueren.

Hamsterd Nederland

Verhalen van mensen die in Nederland ruzie maken om een wc-rolletje of massaal aan het hamsteren zijn, maken van de Vijver verdrietig. "Aan de andere kant wil ik ook zeggen dat iedereen natuurlijk anders reageert op deze situatie. Mensen zijn in paniek en handelen daarnaar. Tegelijkertijd wil ik zeggen: 'laat zien dat je ook in deze spannende tijd oog hebt voor alles wat kwetsbaar is'. We moeten Europees blijven denken. De allerkwetsbaren zitten momenteel in Griekenland."

Om meer aandacht te vragen voor de situatie is er de hashtag #evacueermoria in het leven geroepen. "Hopelijk kunnen we hiermee meer druk leggen bij de politiek."