Koning Willem Alexander: "Coronavirus kunnen we niet stoppen, eenzaamheidsvirus wel"

Koning Willem Alexander heeft vanavond het land toegesproken. In zijn toespraak riep hij alle Nederlanders op om een oogje in het zeil te houden bij hun medemens.

De koning begon met het uitspreken van zijn medeleven voor patiënten die ziek zijn van het virus en mensen uit risicogroepen die nu afgezonderd raken van de buitenwereld.

Daarnaast benadrukte hij zijn waardering voor mensen in sleutelberoepen die extra hard moeten werken, waaronder mensen in de zorg, supermarkten en logistiek.

Hij sprak uit dat mensen die angstig zijn zich vaak juist willen omringen met de mensen die ze kennen, maar dat dat nu niet mogelijk is. Tevens gaf hij aan te begrijpen hoe moeilijk het is om vaste patronen en mensen die daarbij horen tijdelijk los te moeten laten.

"2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren", sprak hij uit in de toespraak. "Het coronavirus kunnen we niet stoppen, maar het eenzaamheidsvirus wel."

Toespraken

Het komt niet vaak voor dat de koning het land op deze manier toespreekt. Buiten de kersttoespraken, die jaarlijks worden gehouden, is de laatste keer dat dit gebeurde kort na de ramp met vlucht MH17.

Koningin Beatrix gaf in haar periode als koningin zelfs maar één keer zo'n toespraak. Dat was na de aanslag op de koninklijke familie in Apeldoorn.

