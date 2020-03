Mondkapjesactie Haarlemse nagelstudio groeit: ook Spaarne Gasthuis geholpen

HAARLEM - Donderdag hadden de broers Nghia en Trung Phan uit Haarlem al 2500 mondkapjes bij een ziekenhuis in Alkmaar ingeleverd, en vandaag hebben ze er nog eens 900 naar het Spaarne Gasthuis in Haarlem gebracht. De familie Phan runt een nagelstudio in Haarlem en deed een oproep aan andere nagelsalons om ook mondkapjes aan de ziekenhuizen te doneren. Er dreigt daar namelijk een tekort.

Nghia en Trung deden gisteren een oproep op Facebook, met name aan Vietnamezen in Nederland. Onder die groep zijn veel eigenaren van nagelstudio's en die hebben, zo blijkt, naar de oproep geluisterd. "Ondertussen lezen wij op social mediagroepen dat hier en daar in Nederland al Vietnamezen zijn die mondkapjes hebben ingeleverd bij verschillende ziekenhuizen of zorginstellingen, bij elkaar opgeteld schatten we dat er al rond de 10.000 mondkapjes zijn ingeleverd. Ook lezen wij dat sommige Vietnamezen nu bezig zijn met het inzamelen van de mondkapjes. We zijn hier echt blij om", laat Trung aan NH Nieuws weten.

Brief en bloemen Ze hebben de mondkapjes, die nu minder nodig zijn in de salons, zelf afgeleverd aan de balie van het ziekenhuis. Inclusief een mooie bos bloemen en een brief aan alle medewerkers, om ze te bedanken en een hart onder de riem te steken. Nghia en Trung hebben een Vietnamese achtergrond en zijn opgegroeid in Nederland. Ze willen uit dankbaarheid graag iets kunnen betekenen in deze moeilijke tijden. Hieronder een fragment uit de brief aan de artsen en verplegers van het Spaarne Gasthuis

Elsa Nails

De broers hopen dat er nog meer verplegers en artsen geholpen kunnen worden door hun actie. Op korte termijn verwachten ze dat minimaal 20.000 mondkapjes kunnen worden ingeleverd bij de ziekenhuizen. Beelden van donderdag, toen Nghia en Trung 2500 mondkapjes in Alkmaar afleverden

