Opening coronacentrum; "Het wordt geen gezellige boel, ontvangst door mensen in pakken"

BLARICUM - De deuren van het Centraal Corona Centrum voor de deur van het Ter Gooi ziekenhuis in Blaricum zijn geopend. "Het wordt geen gezellige boel. De ontvangst zal gebeuren door mensen in pakken", aldus huisarts Rene Batenburg.

In principe zullen deze dagen nog gebruikt worden om proef te draaien. Vanaf maandag gaan de dagdiensten van de huisartsen draaien in het Centraal Corona Centrum (CCC). Voor patiënten waarvan het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus hebben is het CCC opgebouwd.

Alleen patiënten die een afspraak hebben kunnen hier terecht. Dit gebeurt na een telefonisch contact met de huisarts. "In het CCC worden de mensen gezien waarvan de huisarts vindt dat die echt beoordeeld moeten worden. Dus hoestklachten, hoge koorts en die matig ziek zijn. Het moet meer zijn dan een beetje snotterig en hoesterig", aldus Batenburg.