Berusting in Zandvoortse politiek om uitstel F1: "Teleurstellend, maar eerst deze crisis oplossen"

ZANDVOORT - De beslissing om de Dutch Grand Prix niet door te laten gaan, kwam niet als een verrassing, "maar het is in deze ongekende tijd de enige juiste", reageert wethouder Ellen Verheij op het annuleren van de Formule 1. De Zandvoortse politica vindt het teleurstellend, maar 'in deze tijd is dit de enige juiste beslissing'.

"Gesprekken over nieuwe datum voeren we, maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen"

Het waren hectische dagen voor de Zandvoortse politiek, niet alleen vanwege de bestrijding van het coronavirus, maar ook omdat er moest worden besloten om de Grand Prix niet door te laten gaan. Wethouder Ellen Verheij kan nog niets zeggen over een eventuele nieuwe datum: "Dat heeft alles te maken met het verdere verloop van de crisis. We weten ook nog niet of we een nieuwe datum kunnen plannen, aangezien we niet weten wanneer er een vrij weekend is. Dus de gesprekken worden zeker gevoerd, maar het is veel te vroeg om daar iets over te zeggen."

Ook bij Zandvoorter en racefan Marcel Busscher is er begrip voor de situatie. Na het niet verkrijgen van F1-kaartjes en het sluiten van zijn bar door corona krijgt hij nu een derde domper te verwerken. Marcel: "Natuurlijk is dat heel teleurstellend en jammer dat het niet doorgaat, maar we moeten ook realistisch blijven. Corona is op dit moment het grootste probleem dat we kunnen bedenken. Dit heeft niemand zien aankomen, dit is een mega klapper."

Marcel heeft zijn hele restaurant ingericht in F1-sferen. Op de vraag of dat nu allemaal de kast in kan, moet hij lachen: "Nee, dit blijft gewoon staan, wij zijn hét Formule 1 restaurant. Alleen blijf ik waarschijnlijk zitten met het pitstoppils dat ik speciaal heb laten maken."