Vier keer zoveel maaltijdshakes verkocht: "Niet ingeschat dat we zo zouden gaan hamsteren"

AMSTERDAM - Het bedrijf Jimmy Joy uit Amsterdam-Noord verkocht de afgelopen weken 400 procent meer maaltijdshakes. "Normaal gesproken wordt ons product ook al veel gebruikt door preppers", zegt CEO Joey van Koningsbrugge.

Jimmy Joy

Vanaf half januari zag Van Koningsbrugge het coronavirus al aankomen "Ik zit op Twitter en toen dacht ik al wel dat het virus ook deze kant op zou komen. Maar ik had niet ingeschat dat mensen zo zouden hamsteren." Lang houdbaar De shake is zo populair omdat het in poedervorm lang houdbaar is. "Het is een formule waar 100 procent van alle voedingsstoffen die je nodig hebt in zitten", zegt Van Koningsbrugge. In het poeder gaan "huis, tuin en keukenproducten" als lijnzaad en havermout. En dat laatste product zorgt nu voor een probleem. "De oats uit Zweden mogen door coronamaatregelen niet verder."

Quote "We zijn maar een klein team van 25 mensen en we hebben er nu opeens zeven mensen bij" joey van koningsbrugge, jimmy joy

In een loods in Amsterdam-Noord worden alle ingrediënten samengevoegd. Er staat een grote mixer waar 1500 kilo aan ingrediënten in kan. Het team werkt nu ook in de avonden en weekenden om aan de vraag te kunnen voldoen "We hebben zeven extra mensen ingehuurd."

Jimmy Joy

Op dit moment kan het bedrijf aan de vraag voldoen. Maar waar ze normaal gesproken dezelfde dag versturen, is dat nu een dag later.