Verpleeghuizen op slot: “Mijn enige wens is dat ik mijn vrouw weer kan zien”

HAARLEM- Het nieuws dat alle verpleeghuizen vanaf vrijdag volledig op slot gaan komt bij veel mensen hard binnen. Luuk Munsterman mocht door het coronavirus sinds vorige week al niet meer in het Reinaldahuis in Haarlem komen om zijn vrouw Coby te bezoeken, wel mocht hij nog met haar buiten een rondje lopen. Maar ook dat zit er na de uitspraak van het kabinet voorlopig niet in. “Het is verschrikkelijk. Ik krijg er tranen van in mijn ogen”, vertelt Luuk.

NH Nieuws

Gisterochtend werd hij gebeld door het verpleeghuis met het verontrustende nieuws dat hij zijn Coby niet meer kon zien. “Op dat moment kan je eigenlijk alleen maar huilen”, vertelt Luuk zichtbaar geëmotioneerd. Zijn vrouw verblijft al twee jaar op een gesloten afdeling omdat ze de ziekte van Alzheimer heeft. Volgens Luuk kan ze motorisch eigenlijk bijna niks meer en heeft ze continu zorg nodig. Daarom bracht hij tot zo’n zes uur per dag door in en rond het verpleeghuis, alles om zijn vrouw en andere bewoners te kunnen helpen. Begrip voor de situatie “Ik hielp haar met alles en nu kan ik niks meer. Alleen haar was kan ik nog beneden bij iemand van het personeel ophalen. Zelfs bellen of mailen gaat niet, want dat begrijpt ze niet meer door haar Alzheimer.” Het Reinaldahuis heeft volledig begrip voor de situatie en probeert zoveel mogelijk het leed te verzachten door verschillende activiteiten te organiseren voor de bewoners van het verpleeghuis. “Quote uit het item van Michelle van der Raad”? Luuk zegt dan ook vertrouwen te hebben in zorg van het Reinaldahuis. Hij begrijpt dat deze maatregelen genomen moeten worden om iedereen zoveel mogelijk te kunnen beschermen. “Maar mijn enige wens is dat ik mijn vrouw weer kan zien. Dat is alles wat ik wil.”