Weespse honderd jaar, maar moet haar verjaardag op het balkon vieren

WEESP - Ze had zich haar honderdste verjaardag zeker anders voorgesteld, maar door de coronacrisis moest ze er maar het beste van maken. Mevrouw Heijnis uit Weesp werd vandaag honderd jaar, m aar sinds deze week is het verzorgingshuis op slot en mag er zelfs helemaal niemand op bezoek komen. De familie verzon een list.

Een deel van de familie verzamelde zich vandaag bij verzorgingshuis Oversingel om de jarige job toe te zingen. Haar balkon was niet moeilijk te vinden want de balonnen wapperden vrolijk in de wind. Als de familie beneden klaar staat gaat de deur op een kier en even later schittert mevrouw Heijnis in een balkonscene met koninklijke allure.

Alsof het dagelijks werk is, wuift ze zwierig naar haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die hun repertoire aan verjaardagsliederen uit volle borst zingen. Niemand denkt even aan een coronavirus maar houdt wel gepaste afstand. Een gesprek is lastig maar daar is de telefoon voor.