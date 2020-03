Tussen kunst en quarantaine: verveeld Nederland maakt de mooiste kunstwerken

AMSTERDAM - Tussen kunst en quarantaine: Je kiest een kunstwerk, neemt drie attributen en probeer zelf een meesterwerk te maken. Het begon als een grap uit verveling, maar inmiddels is de quarantainekunst van de Amsterdamse Anneloes Officier een online hit.

"Kunnen we iets leuks bedenken voor de thuiswerkers? Ik ben na één dag al helemaal doorgedraaid", appte een wanhopige collega. Dat kan, dacht Anneloes. Even rommelen in de kast en het meisje met de knoflookoorbel en de quarantainekunst waren geboren.